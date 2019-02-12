Столичных водителей попросили не гонять

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Столичным автомобилистам лучше воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик 12 февраля. В городе ожидается осложнение движения в связи с непогодой, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Из-за непогоды в вечерний час пик возможно осложнение движения, рекомендуем пользоваться городским транспортом. Там сухо, нет ветра и снега. @mosgortrans_ru @MetroOperativno — ЦОДД (@gucodd) 12 февраля 2019 г.



Ранее ЦОДД призвал автомобилистов быть внимательнее на столичных дорогах из-за возможного гололеда.

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) просит автомобилистов быть внимательными при выборе мест для парковки.

Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, следует оставлять автомобиль только в разрешенных для этого местах и вдали от деревьев и широкоформатных рекламных конструкций.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

Во вторник, 12 февраля, в столичном регионе сохранится облачная погода с сильным ветром. В порывах он будет достигать скорости в 15 метров в секунду.

Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит +1... +3 градуса. По области – от -2 до +3.