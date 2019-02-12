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12 февраля, 11:21 (обновлено 12.02.2019 12:44)

Столичных водителей попросили не гонять

общество погода

12 февраля, 11:21

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичным автомобилистам лучше воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик 12 февраля. В городе ожидается осложнение движения в связи с непогодой, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.


Ранее ЦОДД призвал автомобилистов быть внимательнее на столичных дорогах из-за возможного гололеда.

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) просит автомобилистов быть внимательными при выборе мест для парковки.

Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, следует оставлять автомобиль только в разрешенных для этого местах и вдали от деревьев и широкоформатных рекламных конструкций.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

Во вторник, 12 февраля, в столичном регионе сохранится облачная погода с сильным ветром. В порывах он будет достигать скорости в 15 метров в секунду.

Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит +1... +3 градуса. По области – от -2 до +3.

"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 12 февраля

общество погода

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