Москвичей предупредили о возможном гололеде на дорогах

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Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах столицы во вторник, 12 февраля, из-за возможного гололеда. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"ЦОДД просит водителей быть более внимательными и аккуратными на дорогах. При образовании гололеда повышается риск попадания в аварию", – говорится в сообщении. Как уточняется, ночью лучше избегать поездок на личном транспорте.

По прогнозам синоптиков, во вторник в столичном регионе будет облачная погода, осадки и до 3 градусов тепла.

В Москве и области ожидаются мокрый снег и дождь, которые будут идти с небольшими перерывами в течение всего дня.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ранее сообщалось, что сильный ветер в столичном регионе сохранится до среды. В порывах его скорость будет достигать 17 метров в секунду.