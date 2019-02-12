Снег с дождем придет в столицу во вторник

Фото: Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

Облачная погода, осадки и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник, 12 февраля.

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплой части атлантического циклона, передает портал "Метеоновости".

В Москве и области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут идти с небольшими перерывами в течение всего дня.

Температура воздуха в столице поднимется до 1..3 градусов тепла. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7-8 градусов.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ранее сообщалось, что сильный ветер в столичном регионе сохранится до среды.