Ночь Дня святого Валентина станет самой холодной на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в День святого Валентина, 14 февраля, ожидается гололедица, столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, а ночь на пятницу, 15 февраля, станет самой холодной на неделе. Температура воздуха в городе составит минус 10 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщает центр погоды "Фобос".
В пятницу вечером, по прогнозам синоптиков, пройдет снег, температура повысится до минус 1–3 градусов.
Февраль, по климатическим характеристикам, считается самым холодным и сухим месяцем зимы. В этом году по температуре воздуха он почти догнал март.
11 февраля в столице ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. Уровень погодной опасности в регионе повышен до желтой отметки.
Во вторник погода будет облачная, ночью пройдет небольшой снег, днем – временами осадки. В ночные часы от нуля до минус 2 градусов, днем ожидается ноль – плюс 2 градуса.
В среду возможны осадки, ночью ноль – минус 2 градуса, днем от нуля до плюс 2 градусов.
Ранее синоптики предупредили москвичей о надвигающемся снеге с дождем. При этом температура по-прежнему будет превышать средние климатические значения на несколько градусов.
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