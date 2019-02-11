Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 февраля, 10:45

Ночь Дня святого Валентина станет самой холодной на этой неделе

общество погода

11 февраля, 10:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в День святого Валентина, 14 февраля, ожидается гололедица, столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, а ночь на пятницу, 15 февраля, станет самой холодной на неделе. Температура воздуха в городе составит минус 10 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщает центр погоды "Фобос".

В пятницу вечером, по прогнозам синоптиков, пройдет снег, температура повысится до минус 1–3 градусов.

Февраль, по климатическим характеристикам, считается самым холодным и сухим месяцем зимы. В этом году по температуре воздуха он почти догнал март.

11 февраля в столице ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. Уровень погодной опасности в регионе повышен до желтой отметки.

Во вторник погода будет облачная, ночью пройдет небольшой снег, днем – временами осадки. В ночные часы от нуля до минус 2 градусов, днем ожидается ноль – плюс 2 градуса.

В среду возможны осадки, ночью ноль – минус 2 градуса, днем от нуля до плюс 2 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о надвигающемся снеге с дождем. При этом температура по-прежнему будет превышать средние климатические значения на несколько градусов.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика