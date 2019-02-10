На Москву надвигается мокрый снег с дождем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На погоду в Москве в ближайшее время будет оказывать влияние циклон. В начале рабочей недели усилится ветер южной четверти до 12-17 метров в секунду. О погоде сообщил портал "Метеоновости".

Температура по-прежнему будет превышать средние климатические значения на несколько градусов. Временами в первой половине недели будет до 3 градусов выше нуля. Также из-за атмосферных фронтов будут идти осадки – мокрый снег и дождь.

Синоптики предупредили москвичей, что при таком сочетании погодных факторов обстановка будет далека от комфортной. Может возрасти вероятность простудиться, поэтому жителям столичного региона посоветовали позаботиться об этом, чтобы не заболеть.

Ранее метеорологи заявили, что в грядущий понедельник, 11 февраля, в Москве будет объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9:00 и останется актуально в течение 12 часов.



Желтый уровень опасности объявлен в Москве на понедельник

В середине недели стоит ожидать сильный снегопад. Центр погоды "Фобос" заявил, что в понедельник днем температура воздуха будет на уровне нуля градусов. Во вторник погода начнет портиться – пойдет мокрый снег, усилится ветер, наступит оттепель до 1-3 градусов тепла.

Самые сложные метеоусловия ожидаются в среду, особенно ночью и утром. 13 февраля в Москве ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Всего во вторник и среду в Москве выпадет треть всей февральской нормы осадков – 12 миллиметров.