Температура воздуха в Москве превысила норму на 5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первая декада февраля в Москве отметилась превышением многолетних значений на 5,1 градуса. За прошедшие дни месяца средняя температура составила 1,6 градуса, сообщает погодный центр "Фобос".
Метеорологи напомнили, что, по климатическим характеристикам, февраль считается самым холодным и сухим месяцем зимы. В этом году он оправдал свое место по количеству осадков, а вот по температуре почти догнал март.
С начала месяца в столичном регионе не фиксировали сильных осадков и температурных рекордов. Впрочем, погода еще может измениться.
"Уже в ближайшие вторник-среду февраль существенно пополнит копилку небесной влаги, а во второй половине месяца вернет в регион и морозы, наиболее сильными они ожидаются в последней неделе месяца", – сказано в сообщении.
11 февраля в столице ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. Уровень погодной опасности в регионе повышен до желтой отметки.
Незадолго до этого горожан предупредили о надвигающемся снеге с дождем. А вот температура, согласно прогнозам, так и будет превышать средние климатические значения на несколько градусов.
"Утро": порывистый ветер ожидается в столичном регионе 11 февраля
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