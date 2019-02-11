Москвичей предупредили об опасном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля повышен до желтого. Все из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать от 12 до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение действует в Москве и области с 09:00 понедельника. Аналогичная ситуация сохранится на протяжении 12 часов.

Минувшей ночью столбики термометров опускались до четырех градусов мороза, однако в течение дня потеплеет до двух градусов выше нуля. Ожидаются гололедица и небольшой снег.

Ранее синоптики предупредили москвичей о надвигающемся снеге с дождем. При этом температура по-прежнему будет превышать средние климатические значения на несколько градусов.

По прогнозам, в первый день рабочей недели атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ближе к концу недели немного похолодает. 14 и 15 февраля ожидается от нуля до минус четырех градусов.

