Москвичей предупредили о сильном ветре 11 февраля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Метеорологи предупредили москвичей о сильном ветре и небольшом снеге в понедельник, 11 февраля. Уровень погодной опасности повышен до желтой отметки, сообщает Гидрометцентр.

По всему столичному региону предупреждение начнет действовать с 9:00, оно будет актуально в течение 12 часов.

В ближайшую ночь столбики термометров покажут от двух до четырех градусов ниже нуля. На следующий день потеплеет до плюс двух градусов. При этом порывы ветра составят от 12 до 17 метров в секунду. Ожидаются небольшой снег и гололедица.

Ранее погода в Москве обновила максимум за зимний сезон. 4 февраля воздух прогрелся почти до трех градусов.

Как утверждают синоптики, 10 февраля жителей Москвы ждет ветер и гололедица. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

