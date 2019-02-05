Погода в Москве установила еще один рекорд

Температура воздуха в Москве вновь достигла своего максимума за зимний сезон. В понедельник, 4 февраля, воздух в столице прогрелся почти до 3 градусов тепла. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вчера температура воздуха в Москве была плюс 2,8 градуса. В январе такая же максимальная температура воздуха наблюдалась 18 числа, тогда воздух также прогрелся до 2,8 градусов", – сказала она, передает РИА Новости.
По данным Метеобюро, самым холодным днем зимы было 23 января. Тогда температура воздуха составила -19,8 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 5 февраля, в Москве ожидаются похолодание и гололедица. Кроме того, с 9:00 до 21:00 вторника в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.
Днем в городе ожидается до -2 градусов мороза. Ночью в столице будет до -8 градусов, по области – до -13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью ветер стихнет, местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится.
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