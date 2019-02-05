ЦОДД призвал водителей быть заботливее на дорогах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов быть внимательнее и заботливее на дорогах в связи с ухудшением погоды вечером 5 февраля. Соответствующее сообщение размещено на странице ЦОДД в Twitter.

"В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до -11 градусов. Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы − поближе друг к другу", − говорится в сообщении.

В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до -11 градусов. Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы - поближе друг к другу. pic.twitter.com/PQxPGjuYBm — ЦОДД (@gucodd) 5 февраля 2019 г.



Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, во вторник, 5 февраля, в Москве ожидаются похолодание и гололедица. Кроме того, с 9:00 до 21:00 вторника в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Днем в городе ожидается до -2 градусов мороза. Ночью в столице будет до -8 градусов, по области – до -13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью ветер стихнет, местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится.