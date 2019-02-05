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07:15

Похолодание ожидает москвичей во вторник

общество погода

07:15

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Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Похолодание и гололедицу прогнозируют москвичам во вторник, 5 февраля. Такая информация о погоде опубликована на сайте Гидрометцентра РФ.

Сообщается, что с 9:00 до 21:00 вторника в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Днем в городе ожидается до минус 2 градусов мороза, в Подмосковье – до 4 градусов. Ночью в столице будет до -8 градусов, по области – до -13 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. В ночные часы ветер стихнет, местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что морозная погода продержится в городе до конца рабочей недели. К тому же, в Москву вернутся снегопады.

По данным центра погоды "Фобос", процесс похолодания будет сопровождаться небольшими осадками, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление резко пойдет вверх.

общество погода

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