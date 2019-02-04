Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:15

Главная / Новости /

Синоптики спрогнозировали возвращение морозов и снегопадов

Московские морозы вернутся со снегопадами

общество погода

10:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похолодание и снегопады вернутся в Москву во вторник. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Днем во вторник через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, температура начнет понижаться: к вечеру в мегаполисе минус 6-8, а по области от 4 до 9 мороза. Процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление резко повысится", – рассказали специалисты, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 февраля, в Москве ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 85 процентов.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика