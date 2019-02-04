Синоптики спрогнозировали возвращение морозов и снегопадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похолодание и снегопады вернутся в Москву во вторник. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Днем во вторник через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, температура начнет понижаться: к вечеру в мегаполисе минус 6-8, а по области от 4 до 9 мороза. Процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление резко повысится", – рассказали специалисты, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 февраля, в Москве ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 85 процентов.