Плюсовая температура ожидается в Москве 4 февраля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшие осадки и до 2 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник, 4 февраля.

Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов, передает портал "Метеоновости".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 85 процентов.

Пресс-служба Главного управления МЧС по городу ранее предупредила, что ветер будет порывистым. Также ведомство отмечало возможную гололедицу.

Потепление не будет долгим, и уже к середине недели ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири.