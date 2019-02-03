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13:05

Похолодание до минус 10 градусов ждет Москву к среде

общество погода

13:05

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе сибирские холода окажут влияние на московский регион. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".

Понижение температуры начнется вечером во вторник, 5 февраля, когда похолодает до -7 градусов. Это связано с крупным антициклоном, пришедшим на юг Западной Сибири. Оттуда он начнет смещаться дальше на запад, что приведет к похолоданию на европейской части России. Но если в Сибири антициклон приводит к 50-градусным морозам, то в Москве он лишь обеспечит нормальную для февраля температуру.

В ночь на среду, 6 февраля, будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Эта погода сохранится в столице до конца следующей недели. Осадки ожидаются лишь во второй половине среды и первой половине четверга.

Ранее в транспортном комплексе столицы призвали водителей быть внимательнее в воскресенье, 3 февраля, из-за скользких дорог.

общество погода

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