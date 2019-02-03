Водителей призвали быть внимательными из-за скользких дорог

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными из-за скользких дорог. Предупреждение выпустил информационный центр транспортного комплекса столицы.
Отмечается, что сейчас за окном -4 градуса, а к полудню потеплеет до 0 градусов. "Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в последний день недели, 3 февраля, в столичном регионе установится облачная погода, временами пройдут осадки, а воздух прогреется до 2 градусов тепла.
В воскресенье днем Москву и область будет пересекать теплый атмосферный фронт. Ветер южных румбов принесет теплый и влажный воздух. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а во второй половине дня – в виде дождя.
Воздух в столице прогреется от 0 до +2 градусов, по области – от -3 до +2 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.
Синоптики прогнозировали, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта.
К середине недели в столицу вновь вернутся морозы. В ночь на среду, 6 февраля, температура опустится до отметки в -8... -13 градусов. Днем температура воздуха составит -4... -9 градусов.
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