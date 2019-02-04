Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Гололедица и ветер с порывами до 10 метров в секунду ожидаются в столице в понедельник, 4 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, максимальная температура воздуха в Москве составит до трех градусов тепла.

Прогнозируется облачная погода с небольшими осадками, а также голедица. Опасных природных явлений не прогнозируются, передает Агентство "Москва".

Центр организации дорожного движения ранее призвал столичных водителей быть внимательными в вечерние часы из-за понижения температуры, которая приведет к гололеду.

Потепление не будет долгим, и уже к середине недели ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири.