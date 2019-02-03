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03 февраля, 21:02

Потепление придет в столицу в понедельник

общество погода

03 февраля, 21:02

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 4 февраля, в столичном регионе сохранится облачная погода. Ожидаются небольшие осадки, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы столбики термометров в мегаполисе покажут -1... +1, по области – от -3 до +2. Днем в столице потеплеет до +1... +3 градусов, в регионе – до +4.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в ЦОДД призвали столичных водителей быть внимательными вечером из-за понижения температуры, которая приведет к гололеду.

Потепление не будет долгим, и уже к середине недели ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири.

В ночь на среду, 6 февраля, будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Эта погода сохранится в столице до конца следующей недели.

На смену оттепели в Москву идут морозы

общество погода

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