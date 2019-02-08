Россиянам рассказали о мерах предосторожности при гололедице

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В МЧС РФ рассказали россиянам, как уберечь себя от возможных травм при гололедице, сообщает "Вечерняя Москва".

На лед следует наступать только полной стопой, освободив руки и слегка расслабив ноги. Пожилым людям посоветовали использовать специальную палку с заостренными шипами или трость с резиновым наконечником.

По словам спасателей, в случае падения нужно присесть, чтобы снизить высоту падения на лед, и постараться сгруппироваться, смягчив удар. Чтобы обезопасить себя в гололедицу, в ведомстве порекомендовали натереть подошвы ботинок песком и оклеить их пластырем. Может помочь прикрепление поролона к каблукам.

Тем, кто получил травму от падения, необходимо сразу обратиться в травмпункт, оформив справку. Через суд можно будет возместить ущерб.

В ведомстве напомнили, что образование гололедицы происходит при температуре от 0 до 3 градусов мороза. Она появляется после дождя или оттепели при похолодании. Кроме того, гололедица может образоваться в результате замерзания мокрого снега.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что во второй части февраля температура в Москве понизится. После очередной оттепели погода в городе станет более зимней, сейчас же столбики термометров поднялись на несколько градусов выше нормы.