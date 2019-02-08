Похолодание прогнозируется в Москве во второй половине февраля

Температура в столице понизится во второй части февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, после очередной оттепели погода в городе станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы, передает ТАСС.
С начала следующей недели, 11 и 12 февраля, ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, местами пройдут осадки. Особенно теплой будет среда, 13 февраля. В этот день ожидается от 1 до 5 градусов тепла. Относительно теплая погода и небольшой снег прогнозируются и до конца этой недели.
Днем 8 февраля в столице будет облачно с прояснениями, столбики термометров могут подняться до нуля градусов. В ночь на субботу температура опустится до минус 3–5 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба.
В области в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. Местами возможен небольшой снег. В ночь на субботу температура опустится до минус 8 градусов.
Накануне горожан предупреждали о надвигающемся снегопаде и сильной гололедице. Водителям советовали воздержаться от поездок на личном транспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
"Утро": антициклон придет в столичный регион 8 февраля
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