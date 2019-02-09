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09 февраля, 23:40

Ветер и гололедица ожидают Москву в воскресенье

общество погода

09 февраля, 23:40

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Облачная погода с гололедицей и местами небольшим снегом ожидается в Москве в воскресенье, 10 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ночью температура составит до -7 градусов, ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 750 миллиметров ртутного столба.

Днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление упадет до 747 миллиметров ртутного столба.

На следующей неделе дневные температурные показатели поднимутся выше нуля. Начало недели будет облачным с осадками, днем воздух прогреется до 0...3 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, гололедица сохранится.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что "февральская весна" с оттепелью закончится во второй половине месяца. Она напомнила, что 5 февраля температура в Москве достигла своего максимума за зиму: воздух прогрелся почти на 3 градуса выше нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что 14 февраля в столичном регионе установится комфортная зимняя погода. Пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. По словам Вильфанда, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля: столбики термометров достигнут 4-5 градусов выше нуля.

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