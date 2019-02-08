Зима отберет свои права у оттепели в середине февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Февральская весна" с оттепелью закончится в Москве во второй половине месяца, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

5 февраля температура в Москве достигла своего максимум за зимний сезон – воздух прогрелся почти на 3 градуса выше нуля. Всплеск теплой погоды сохранится еще на пять дней.

В середине следующей недели ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, но тепло сохранится. Понижение прогнозируют только во второй половине месяца.

"У нас еще и март зимний месяц, поэтому говорить, что нынешняя погода – начало весны, очень обманчиво. Зима еще вернется", – заключила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что 14 февраля в столичном регионе установится комфортная зимняя погода. Пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. По словам Вильфанда, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля: столбики термометров достигнут 4–5 градусов выше нуля.

При температуре от 0 до 3 градусов мороза образуется гололедица. В МЧС РФ рассказали, как уберечь себя от возможных травм.