Зима отберет свои права у оттепели в середине февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Февральская весна" с оттепелью закончится в Москве во второй половине месяца, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
5 февраля температура в Москве достигла своего максимум за зимний сезон – воздух прогрелся почти на 3 градуса выше нуля. Всплеск теплой погоды сохранится еще на пять дней.
В середине следующей недели ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, но тепло сохранится. Понижение прогнозируют только во второй половине месяца.
"У нас еще и март зимний месяц, поэтому говорить, что нынешняя погода – начало весны, очень обманчиво. Зима еще вернется", – заключила Позднякова.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что 14 февраля в столичном регионе установится комфортная зимняя погода. Пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. По словам Вильфанда, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля: столбики термометров достигнут 4–5 градусов выше нуля.
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