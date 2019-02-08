Синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Комфортная зимняя погода ожидается в столичном регионе в День всех влюбленных, 14 февраля, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнышко. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса.
"Ну и, естественно, любовь – это такое дело, переменчивое, и мы ежедневно будем уточнять погоду, чтобы влюбленные могли адаптироваться к этому дню", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
По его словам, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля: столбики термометров достигнут 4–5 градусов выше нуля.
Ранее сообщалось, что по случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня. В День всех влюбленных экран на здании телебашни станет огромной видеооткрыткой с сотнями сердец и надписью "С любовью над облаками".
В праздник сотрудники башни проведут бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте 337 метров. Ради создания романтического настроения смотровую площадку украсят воздушными шарами.
Тем временем на ВДНХ пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Также для гостей подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый посетитель сможет получить памятный подарок.
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