Останкинскую телебашню подсветят в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня. В День всех влюбленных экран на здании телебашни станет огромной видеооткрыткой с сотнями сердец и надписью "С любовью над облаками".

В праздник сотрудники башни проведут бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте 337 метров. Ради создания романтического настроения смотровую площадку украсят воздушными шарами.

Перед осмотром экспозиции необходимо купить входной билет в кассе на первом этаже. Однако 14 февраля более тысячи москвичей и туристов смогут бесплатно посетить экскурсию в сопровождении гида.

Тем временем на ВДНХ пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Также для гостей подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый посетитель сможет получить памятный подарок.