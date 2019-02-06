Конкурс на самый долгий поцелуй пройдет на ВДНХ в День всех влюбленных

На катке "Ракета" на ВДНХ в День всех влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
"На главной выставке страны 14 февраля 2019 года стартует специальная программа, приуроченная ко Дню всех влюбленных. В компании команды аниматоров в серебристых костюмах гостей катка "Ракета" ждут веселые игры, конкурсы, интерактивные развлечения и танцевальные мастер-классы с зажигательными песнями. Разумеется, не обойдется без традиционного ежегодного конкурса на самый долгий и массовый поцелуй, победители которого получат приятные призы", – говорится в сообщении.
Также для гостей подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый посетитель сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.
К примеру, посетители зоосада 14 февраля смогут увидеть, как азиатские слоны лакомятся печеньем в форме сердечек-валентинок, полярные медведи едят фруктовый лед, а обезьяны – свежую клубнику. Обычно животных кормят ранним утром, еще до открытия зоопарка, и вечером, когда посетители покидают его территорию. Причем у каждого обитателя зоосада свой режим питания и определенный рацион, подобранный с учетом индивидуальных особенностей и потребностей.
Кроме того, более 50 мероприятий для влюбленных запланировано в столичных библиотеках и культурных центрах.
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