Зоопарк подготовил спецпрограмму ко Дню влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский зоопарк подготовил специальную программу для своих гостей ко Дню всех влюбленных, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.

К примеру, посетители зоосада 14 февраля смогут увидеть, как азиатские слоны лакомятся печеньем в форме сердечек-валентинок, полярные медведи едят фруктовый лед, а обезьяны – свежую клубнику.

Обычно животных кормят ранним утром, еще до открытия зоопарка, и вечером, когда посетители покидают его территорию. Причем у каждого обитателя зоосада свой режим питания и определенный рацион, подобранный с учетом индивидуальных особенностей и потребностей.

В праздник лакомства животным будут раздавать с 09:30 до 15:00. Как пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, это будут специальные витаминизированные угощения.

Она добавила, что сотрудники зоопарка расскажут посетителям об особенностях животных, их образе жизни, местах обитания в дикой природе, характере и предпочтениях в еде.

Московский зоопарк подготовил еще один сюрприз – пары, которые поженились 14 февраля, смогут попасть в зоосад бесплатно. Для этого нужно показать на кассе свидетельство о регистрации брака или паспорта и получить билеты.

В День святого Валентина, 14 февраля, в столице поженятся 288 пар. Праздник в этом году выпал на четверг – не самый популярный день среди молодоженов города.

Обычно в середине рабочей недели заключают меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение – романтические даты, в числе которых День святого Валентина и День семьи, любви и верности.

В прошлом году 14 февраля столичные загсы приняли 325 заявлений.