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08:37

Названа цена букета роз ко Дню святого Валентина

общество праздники

08:37

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Ассоциации российских флористов рассказали, во сколько обойдется мужчинам букет ко Дню святого Валентина, передает Агентство "Москва".

Ее президент Валентина Сафронова пояснила, что к 14 февраля за букет роз придется отдать 3–4 тысячи рублей, за один цветок – 150–250 рублей, в зависимости от длины стебля.

По ее словам, именно букеты в этот праздник дарят редко, чаще просто выбирают красные розы или другие цветы красного цвета. Она добавила, что мужчины любят покупать розы сортов Эквадор, и Колумбия за крупные бутоны. А вот популярные раньше букеты из 101 розы сейчас заказывают реже. Стоят они в районе 10–15 тысяч рублей.

Также она отметила, что популярны монобукеты из роз, а стоят они около 3–4 тысяч. "Мне кажется, они еще долго не выйдут из моды, так как хорошо смотрятся, достаточно просты в сборке", – пояснила Сафронова.

Она добавила, что цветок можно украсить аксессуаром или открыткой с теплыми словами.

В День святого Валентина, 14 февраля, в столице поженятся 288 пар. Праздник в этом году выпал на четверг – не самый популярный день среди молодоженов города. Обычно в середине рабочей недели заключают меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение – романтические даты, в числе которых День святого Валентина и День семьи, любви и верности.

В прошлом году 14 февраля столичные загсы приняли 325 заявлений.

Чаще всего свадьбы предпочитают играть во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке, во Дворце бракосочетания № 3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС. Самые популярные культурно-исторические места для выездной регистрации брака – музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музеи-усадьбы "Люблино" и "Кусково".

общество праздники

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