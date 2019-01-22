Почти 300 пар поженятся в столице в День святого Валентина

В День святого Валентина, 14 февраля, в столице поженятся 288 пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Праздник в этом году выпал на четверг – не самый популярный день среди молодоженов города. Обычно в середине рабочей недели заключают меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение –романтические даты, в числе которых День святого Валентина и День семьи, любви и верности. В прошлом году 14 февраля столичные загсы приняли 325 заявлений.
Самыми востребованными датами для заключения брака у московских пар остаются День семьи, любви и верности, Красная горка и День города, когда улицы украшены и по всему городу проходят праздничные гулянья.
Чаще всего свадьбы предпочитают играть во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке, во Дворце бракосочетания № 3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС. Самые популярные культурно-исторические места для выездной регистрации брака – музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музеи-усадьбы "Люблино" и "Кусково".
В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.
Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год со свадьбы решили 60 московских пар.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.