Почти 300 пар поженятся в столице в День святого Валентина

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В День святого Валентина, 14 февраля, в столице поженятся 288 пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздник в этом году выпал на четверг – не самый популярный день среди молодоженов города. Обычно в середине рабочей недели заключают меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение –романтические даты, в числе которых День святого Валентина и День семьи, любви и верности. В прошлом году 14 февраля столичные загсы приняли 325 заявлений.

Самыми востребованными датами для заключения брака у московских пар остаются День семьи, любви и верности, Красная горка и День города, когда улицы украшены и по всему городу проходят праздничные гулянья.

Чаще всего свадьбы предпочитают играть во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке, во Дворце бракосочетания № 3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС. Самые популярные культурно-исторические места для выездной регистрации брака – музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музеи-усадьбы "Люблино" и "Кусково".

В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год со свадьбы решили 60 московских пар.