Полсотни пар поженятся в столице в канун Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В канун Нового года в столице поженятся 50 пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году 31 декабря выпало выходной день для органов ЗАГС – на понедельник. По этой причине регистрировать браки будут только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского кремля.

Свои двери эти два отделения откроют по просьбе москвичей, которые выразили желание стать мужем и женой в последний день уходящего года.

Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграют 5 января. Начать год со свадьбы решили 60 столичных пар. В этот день работать будут Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках.

Будущие молодожены могли подать заявление на бракосочетание до 30 ноября включительно, как лично, обратившись в орган ЗАГС или центр госуслуг "Мои документы", так и в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг.