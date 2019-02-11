Оттепель, осадки и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

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Облачная погода, мокрый снег и 2 градуса тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил Гидрометцентр РФ.

Днем в столице термометры покажут от 0 до 2 градусов. Ветер южного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. По словам синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ночью в городе температура понизится до минус 1 градуса, местами также возможны небольшие осадки.

В Московской области днем температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. Примерно такой же погода будет и ночью.

Ближе к концу недели немного похолодает. Днем 14 и 15 февраля ожидается от 0 до минус 4 градусов.

Ранее метеорологи сообщили жителям столицы о приближении очередного циклона, который вызовет в городе сильный ветер. Его порывы составят от 12 до 17 метров в секунду.

Уровень погодной опасности на понедельник повышен до желтой отметки. По Москве и области предупреждение начнет действовать с 09:00, актуальным оно будет в течение 12 часов.

При таком сочетании погодных факторов обстановка будет далека от комфортной. Может возрасти вероятность простудиться, предупредили синоптики.