Оттепель, осадки и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Облачная погода, мокрый снег и 2 градуса тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил Гидрометцентр РФ.
Днем в столице термометры покажут от 0 до 2 градусов. Ветер южного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. По словам синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 12–17 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ночью в городе температура понизится до минус 1 градуса, местами также возможны небольшие осадки.
В Московской области днем температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. Примерно такой же погода будет и ночью.
Ближе к концу недели немного похолодает. Днем 14 и 15 февраля ожидается от 0 до минус 4 градусов.
Ранее метеорологи сообщили жителям столицы о приближении очередного циклона, который вызовет в городе сильный ветер. Его порывы составят от 12 до 17 метров в секунду.
Уровень погодной опасности на понедельник повышен до желтой отметки. По Москве и области предупреждение начнет действовать с 09:00, актуальным оно будет в течение 12 часов.
При таком сочетании погодных факторов обстановка будет далека от комфортной. Может возрасти вероятность простудиться, предупредили синоптики.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.