Небольшое потепление и мокрый снег ждут москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник в Москве сохранится теплая погода. Благодаря теплым воздушным потокам температура в городе будет выше климатической нормы. Как сообщает Гидрометцентр РФ, погода будет преимущественно влажной с осадками в виде снега и дождя.

"Во вторник, 12 февраля, ночью местами небольшие осадки, ветер местами все еще может усиливаться до 12-17 метров в секунду, минимальная температура -1…+1. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, потеплеет до +1…+3, местами прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте метеорологической службы.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в столичном регионе сохранится до среды. В порывах его скорость будет достигать 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в среду сохранится вероятность мокрого снега, будет ветрено. Ночью в Москве – -1... +1, днем +1... +3, по области – в течение суток от -2 до +3.

Как отметили метеорологи, на протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.