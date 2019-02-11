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11 февраля, 13:51

Порывистый ветер сохранится в Москве до среды

общество погода

11 февраля, 13:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ветер в столичном регионе сохранится до среды. В порывах его скорость будет достигать 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 0... +2 в Москве и -3... +2 – по области. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

В ночь на вторник возможны небольшие осадки. В столице -1... +1, по области от -3 до +2. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки мокрого снега. В мегаполисе потеплеет до +1... +3. В регионе – от -2 до +3.

В среду сохранится вероятность мокрого снега, будет ветрено. Ночью в Москве – -1... +1, днем +1... +3, по области – в течение суток от -2 до +3.

В четверг после прохождения холодного атмосферного фронта станет холоднее. Местами пройдет небольшой снег, выглянет солнце. Ночью температура в столице опустится до -6... -8 градусов, по области – -6... -11. Днем ожидается -1... -3 и -1... -6, соответственно.

В пятницу переменная облачность и небольшой снег. Ночью – -5... -10, днем -4... +1. В субботу вновь станет теплее – 0... -5 в ночные часы и -3... +2 днем.

Как отметили синоптики, сильный снег не изменит высоту сугробов в Москве. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 11 февраля из-за ветра

общество погода

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