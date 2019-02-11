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11 февраля, 12:29

Сильный снег не изменит высоту сугробов в Москве

общество погода

11 февраля, 12:29

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прогнозируемые на вторник и среду сильные осадки не скажутся на высоте сугробов в Москве, сообщает портал "Метеоновости".

В начале рабочей недели столичный регион окажется в теплой части атлантического циклона. В ночь на вторник местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в мегаполисе составит около 0 градусов, по области – до -3.

Днем в городе потеплеет до +1... +3 градусов. Интенсивность осадков увеличится. За 12 часов может выпасть 1–3 миллиметра осадков.

В среду, 13 февраля, через столицу пройдет активный атмосферный фронт. Будет идти мокрый снег, который ночью налипнет на проводах и деревьях.

За сутки выпадет 10–12 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы. Ночью столбики термометров опустятся до 0... +2, днем – +1... +3. Теплая погода не позволит существенно изменить высоту снега.

В четверг атмосферное давление станет расти. Снег ожидается лишь местами. Ночью за счет прояснений подморозит до -3... -5 градусов, днем выглянет солнце и температура повысится до 0 градусов.

Рабочая неделя завершится умеренным морозом и слабым снегом. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.

Ранее сообщалось, что самым теплым днем текущей недели в Москве станет 13 февраля.

На понедельник в столице объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В течение дня его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 11 февраля из-за ветра

общество погода

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