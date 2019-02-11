Сильный снег не изменит высоту сугробов в Москве

Прогнозируемые на вторник и среду сильные осадки не скажутся на высоте сугробов в Москве, сообщает портал "Метеоновости".
В начале рабочей недели столичный регион окажется в теплой части атлантического циклона. В ночь на вторник местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в мегаполисе составит около 0 градусов, по области – до -3.
Днем в городе потеплеет до +1... +3 градусов. Интенсивность осадков увеличится. За 12 часов может выпасть 1–3 миллиметра осадков.
В среду, 13 февраля, через столицу пройдет активный атмосферный фронт. Будет идти мокрый снег, который ночью налипнет на проводах и деревьях.
За сутки выпадет 10–12 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы. Ночью столбики термометров опустятся до 0... +2, днем – +1... +3. Теплая погода не позволит существенно изменить высоту снега.
В четверг атмосферное давление станет расти. Снег ожидается лишь местами. Ночью за счет прояснений подморозит до -3... -5 градусов, днем выглянет солнце и температура повысится до 0 градусов.
Рабочая неделя завершится умеренным морозом и слабым снегом. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.
Ранее сообщалось, что самым теплым днем текущей недели в Москве станет 13 февраля.
На понедельник в столице объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В течение дня его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 11 февраля из-за ветра
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.