Синоптики рассказали о пике потепления в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Самым теплым днем текущей недели в Москве станет 13 февраля. В среду столбики термометров покажут около трех градусов выше нуля, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам, погода в предстоящие дни будет ненастной. В середине недели может выпасть свыше трети месячной нормы осадков.

"С четверга начнется похолодание, и к пятнице подморозит до минус одного градуса. Что по-прежнему на три градуса теплее февральского климата", – отмечают синоптики.

Ожидается, что ночь с 14 на 15 февраля станет самой холодной за всю неделю. Столбики термометра опустятся до отметки в 10 градусов мороза.

А перед этим в столице на протяжении двух дней будут идти дожди с мокрым снегом. Ожидается, что 12 и 13 февраля в столице выпадет около четырех-пяти миллиметров осадков, а высота сугробов увеличится.

