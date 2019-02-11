Дожди с мокрым снегом придут в Москву на два дня

В ближайшие дни Москве не грозят снегопады. Вместо них, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, горожан ждут дожди с мокрым снегом, передает ТАСС.
Метеоролог отметил, что с 12 февраля, когда температура превысит нулевую отметку, в город придут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.
"А вот значительные осадки, которые будут преимущественно в жидком виде, прогнозируются в среду. Но не снегопады", – заявил Вильфанд.
Он пояснил, что в Москве выпадет около четырех-пяти миллиметров осадков. Не исключено, что высота сугробов увеличится. Кроме того, осадки возможны на западе Подмосковья, в частности, около Можайска.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что температура воздуха в столице превысила норму на пять градусов. Синоптики также напомнили, что февраль считается самым холодным и сухим месяцем зимы.
11 февраля в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра достигнут от 12 до 17 метров в секунду.
"Утро": порывистый ветер ожидается в столичном регионе 11 февраля
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