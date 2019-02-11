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11 февраля, 10:40

Дожди с мокрым снегом придут в Москву на два дня

общество погода

11 февраля, 10:40

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни Москве не грозят снегопады. Вместо них, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, горожан ждут дожди с мокрым снегом, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что с 12 февраля, когда температура превысит нулевую отметку, в город придут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

"А вот значительные осадки, которые будут преимущественно в жидком виде, прогнозируются в среду. Но не снегопады", – заявил Вильфанд.

Он пояснил, что в Москве выпадет около четырех-пяти миллиметров осадков. Не исключено, что высота сугробов увеличится. Кроме того, осадки возможны на западе Подмосковья, в частности, около Можайска.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что температура воздуха в столице превысила норму на пять градусов. Синоптики также напомнили, что февраль считается самым холодным и сухим месяцем зимы.

11 февраля в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра достигнут от 12 до 17 метров в секунду.

"Утро": порывистый ветер ожидается в столичном регионе 11 февраля

общество погода

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