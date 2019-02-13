Москвичей призвали быть аккуратнее из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Транспортный комплекс Москвы порекомендовал горожанам быть аккуратными на улицах и воспользоваться общественным транспортом из-за неблагоприятной погоды.

"За окном 0 градусов, сильный ветер и мокрый снег. Скоро станет еще и очень скользко. Будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении информационного комплекса в Twitter.

В среду, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода.

Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололедица. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.