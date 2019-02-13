Снегопад парализовал движение в Северном Бутове

Снегопад, прошедший в столице ночью и утром 13 февраля, значительно осложнил дорожную обстановку, создав затруднения в движении автомобилей. В Северном Бутове на улице Грина встали около десяти автобусов из-за невозможности подняться в горку по покрытой льдом дороге, передает телеканал Москва 24.

Пассажиры вынуждены идти в сторону метро пешком (ближайшая станция – "Бульвар Дмитрия Донского" серой ветки).

В ночь на среду в Москве начался сильный снегопад. Ближайшие сутки погоду в столице будет определять антициклон. Ожидается, что метель задержится минимум на сутки. Выпасть может до трети месячной нормы осадков. На дорогах и тротуарах будет скользко. Во второй половине дня температура понизится. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Транспортный комплекс Москвы порекомендовал горожанам быть аккуратными на улицах и воспользоваться общественным транспортом.

В связи с непогодой авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене и задержке рейсов в Шереметьеве. Отмена рейсов коснулась более 70 направлений, задерживаются — 24.

Ранее МЧС РФ распространило предупреждение о резком ухудшении метеоусловий в столичном регионе. По данным ведомства, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, возможно падение деревьев и порывы проводов от налипания мокрого снега. Пока снегопад не спровоцировал отключений электроэнергии в населенных пунктах.

В связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы переведены на особый режим работы. Специалисты проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети.

