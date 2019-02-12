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12 февраля, 21:46

МЧС предупредило о гололедице и сильном порывистом ветре в ночь на среду

общество погода

12 февраля, 21:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный главк МЧС предупредил о гололедице и порывистом ветре.

"По прогнозу Центрального УГМС, ночью и утром 13 февраля в Москве ожидается гололедица, порывы ветра до 15 метров в секунду, возможно падение деревьев и проводов от налипания мокрого снега", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пешеходам советуют быть внимательными, а автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как ранее сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, из-за неблагоприятных погодных условий 12 и 13 февраля водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

Пешеходов также призывают соблюдать осторожность при движении по тротуарам и общественным пространствам города.

В связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы переведены на особый режим работы.

общество погода

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