МЧС предупредило о гололедице и сильном порывистом ветре в ночь на среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный главк МЧС предупредил о гололедице и порывистом ветре.

"По прогнозу Центрального УГМС, ночью и утром 13 февраля в Москве ожидается гололедица, порывы ветра до 15 метров в секунду, возможно падение деревьев и проводов от налипания мокрого снега", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пешеходам советуют быть внимательными, а автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как ранее сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, из-за неблагоприятных погодных условий 12 и 13 февраля водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

Пешеходов также призывают соблюдать осторожность при движении по тротуарам и общественным пространствам города.

В связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы переведены на особый режим работы.