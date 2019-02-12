Водителей призвали к осторожности из-за гололеда

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Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, 12 и 13 февраля водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

Пешеходов также призывают соблюдать осторожность при движении по тротуарам и общественным пространствам города.

Ранее сообщалось, что в связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы переведены на особый режим работы.

По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Отмечается, что это треть февральской нормы.

Также стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий "Аэрофлот" в среду, 13 февраля, изменил расписание около 100 рейсов из-за погодных условий. По сообщению пресс-службы авиакомпании, перевозчик отменил 76 рейсов и перенес 24 рейса из Москвы и обратно.