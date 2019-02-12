"Аэрофлот" отменил 76 рейсов из-за погоды

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"Аэрофлот" в среду, 13 февраля, изменил расписание около 100 рейсов из-за погодных условий. По сообщению пресс-службы авиакомпании, перевозчик отменил 76 рейсов и перенес 24 рейса из Москвы и обратно.

Изменения в расписание вносятся "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту".

По прогнозам синоптиков, 13 февраля в столичном регионе прогнозируется снегопад. Коммунальные службы столицы переведены в особый режим работы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

Бирюков пояснил, что осадки выпадут преимущественно в виде дождя и мокрого снега при колебаниях температур от -1 до +2 градусов. В связи с этим коммунальные службы проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Он также сообщил, что при подготовке водосточной сети к оттепели ГУП "Мосводосток" сосредоточил свои силы на очистке водоприемных колодцев от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод.

Из-за сильного ветра на среду в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды сугробы в Москве с 1 февраля уменьшились на 10 сантиметров – до 31 сантиметра.