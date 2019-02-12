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12 февраля, 16:35

Городские службы переведены на особый режим работы из-за оттепели

город ЖКХ

12 февраля, 16:35

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы переведены на особый режим работы в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков, это треть месячной нормы", – отметил он.

Бирюков пояснил, что осадки выпадут преимущественно в виде дождя и мокрого снега при колебаниях температур от -1 до +2 градусов. В связи с этим коммунальные службы проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Заммэра также сообщил, что при подготовке водосточной сети к оттепели ГУП "Мосводосток" сосредоточил свои силы на очистке водоприемных колодцев от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод. В первую очередь это касается элементов дренажной системы, расположенных в низинах и котловинах, у остановок общественного транспорта, ТПУ, станций метро и МЦК, а также на основных городских магистралях.

В настоящее время организовано круглосуточное дежурство бригад "Мосводостока" в пониженных местах для поддержания работоспособного состояния водоприемных колодцев. При необходимости может быть задействовано более 70 единиц специализированной откачивающей техники и около 110 единиц откачивающих средств малой механизации.

город ЖКХ

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