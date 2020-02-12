Сугробы в Москве сдают позиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сугробы в Москве с 1 февраля уменьшились на 10 сантиметров – до 31 сантиметра. Изменения произошли под натиском теплого и влажного воздуха, сообщают Метеоновости.

Во вторник в столице ожидается от 0 до +2 градусов. Пройдет небольшой снег. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В среду Москва окажется во власти атмосферного фронта, будет идти сильный мокрый снег.

Ранее синоптики продлили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его скорость в порывах может составить до 15 метров в секунду.

В ЦОДД призвали столичных автомобилистов воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик 12 февраля. В городе ожидается осложнение движения в связи с непогодой. В АМПП просят автомобилистов быть внимательными при выборе мест для парковки.