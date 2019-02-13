В столице запустили резервный транспорт из-за снегопада

Более 400 единиц резервного общественного транспорта запустили в Москве из-за непогоды. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Весь городской наземный транспорт Москвы будут дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц
Ранее транспортный комплекс рекомендовал горожанам быть аккуратными на улицах и воспользоваться общественным транспортом из-за неблагоприятной погоды.
Из-за ухудшения погодных условий сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.
В МОЭСК введен режим повышенной готовности. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.
В столичном регионе продолжается снегопад. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы снега. К утру среды выпала пятидневная норма осадков.
"Утро": мокрый снег ожидается в столичном регионе 13 февраля
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