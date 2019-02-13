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09:02 (обновлено 13.02.2019 10:24)

Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице в среду

общество погода транспорт

09:02

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 13 февраля, в столице ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Выпасть может треть месячной нормы снега, сообщает центр погоды "Фобос".

"В среду в Центральной России ожидаются самые сложные метеоусловия, особенно в утренние часы и до полудня. Циклон-балканец выйдет на Москву практически своей центральной частью, на столицу и Московскую область обрушатся интенсивные снегопады – до 10 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Вечером, в тылу циклона, подморозит, на дорогах образуется гололедица", – говорится в сообщении. Также стало известно, что к утру среды выпала пятидневная норма осадков.

Из-за непогоды возможны обрывы проводов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Тот мокрый тяжелый снег, который нападал за ночь, налип на деревья и провода. Под такой тяжестью не исключены обрывы", – сказала Волосюк.

Транспортный комплекс столицы рекомендовал водителям отказаться от поездок на машинах из-за плохих погодных условий. Также москвичей призвали не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами в условиях сильного ветра.

В связи с непогодой Московская железная дорога (МЖД) перешла на усиленный режим работы.
"Днем на линии устранять последствия снегопада выведут более 70 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключатся почти 1,5 тысячи железнодорожников", – говорится в сообщении пресс-службы столичной магистрали.

Также в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта, включая автобусы, электробусы и трамваи. Весь городской наземный транспорт Москвы будет дополнительно проверяться в течение дня.

Ожидается, что во второй половине дня температура понизится. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Транспортный комплекс Москвы порекомендовал горожанам быть аккуратными на улицах и воспользоваться общественным транспортом.

Ранее МЧС РФ распространило предупреждение о резком ухудшении метеоусловий в столичном регионе. По данным ведомства, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, возможно падение деревьев и порывы проводов от налипания мокрого снега. Пока снегопад не спровоцировал отключений электроэнергии в населенных пунктах.

В связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы переведены на особый режим работы.

общество погода транспорт

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