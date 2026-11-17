Фото: legion-media.com/Persona Stars

Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) и диджей Влад Ханецкий, известный под псевдонимом Khaney, расстались после полутора лет отношений. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на инсайдера, близкого к артистам.

Как подчеркнул источник, Нюша и Ханецкий не афишировали свои отношения. По его словам, первым признаком разрыва стало то, что возлюбленные отписались друг от друга в социальных сетях и перестали выпускать совместный контент. Вскоре после этого Ханецкий начал оставлять двусмысленные комментарии под откровенными снимками других девушек.

Незадолго до разрыва пара записала совместный трек, после чего романтические публикации друг о друге прекратились. Ранее Ханецкий также снимался в клипе певицы. При этом совместные фотографии с диджеем до сих пор остаются на странице артистки.

Нюша не рассказывает публике о своей личной жизни: после развода с предпринимателем Игорем Сивовым летом 2024 года, с которым была в браке 7 лет, она прекратила освещать эту тему. Молчание прервали друзья певицы – они случайно "рассекретили" ее избранника, опубликовав фото с Ханецким в сторис. Вскоре Нюша сама подтвердила отношения с диджеем и стала делиться совместным контентом.

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