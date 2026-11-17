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Американское издание Hollywood Life опубликовало список актрис, которые могут сыграть новую девушку Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы. Среди претенденток на роль – Маргарет Куолли, Аня Тейлор-Джой, Сидни Суини, Флоренс Пью и Дейзи Эдгар-Джонс.

Главной кандидаткой издание считает Маргарет Куолли, известную по фильмам "Субстанция" и "Однажды в... Голливуде". Ранее она возглавила рейтинг актрис, составленный по букмекерским прогнозам Oddschecker и обнародованный шотландской ежедневной газетой The Scotsman. Британское издание GQ также отнесло ее к числу основных претенденток.

Вторую строчку букмекерского списка занимает Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в "Ходе королевы". Кроме того, в числе возможных участниц проекта называют Сидни Суини ("Горничная"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и звезду сериала "Нормальные люди" Дейзи Эдгар-Джонс.

При этом на момент публикации ни одну из актрис официально на роль не утвердили.

Девушкой Бонда (Bond Girl) принято называть женских персонажей франшизы о Джеймсе Бонде. Чаще всего это героини, связанные с главным героем романтическими отношениями, но среди них встречаются как союзницы, так и противницы знаменитого шпиона.

За более чем 60 лет существования кинофраншизы этот образ заметно изменился: от преимущественно романтических героинь ранних картин до самостоятельных персонажей, действующих на равных с агентом 007.

Одной из первых и наиболее узнаваемых девушек Бонда стала швейцарская актриса Урсула Андресс, сыгравшая Хани Райдер в "Докторе Ноу" (1962). В этом же ряду – Ширли Итон и Хонор Блэкман ("Голдфингер"), Диана Ригг ("На секретной службе Ее Величества"), Джейн Сеймур ("Живи и дай умереть"), Мишель Йео ("Завтра не умрет никогда"), Холли Берри ("Умри, но не сейчас") и Ева Грин ("Казино Рояль").

Также эту роль исполняли Ольга Куриленко, Леа Сейду, Моника Беллуччи и Ана де Армас.

Интерес поклонников к этому вопросу вырос после появления информации о новом исполнителе роли агента 007: им станет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

Премьера новой части франшизы об агенте 007 ожидается не ранее 2028 года. Сценарием будущей картины займется автор "Острых козырьков" Стивен Найт, а режиссером выступит Дени Вильнев, известный по фильмам "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна".