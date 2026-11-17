Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Банк России продолжит добиваться запуска продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов на конференции "Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству".

"Мы считаем, что это крайне правильная норма", – сказал он.

На начальном этапе новый канал продаж будет доступен не всем автомобилистам. По словам Смирнова, воспользоваться им смогут те категории водителей, которые чаще других сталкивались с недоступностью обязательной автогражданки. Речь идет о таксистах и мотоциклистах.

Представитель ЦБ добавил, что позицию регулятора поддержали правительство и Минцифры, а сейчас готовится соответствующий законопроект. По его словам, нововведение не потребует значимых расходов ни от страхового сообщества, ни от самого министерства.

Ранее сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО за три квартала 2026 года выросла на 10,4% по сравнению с тем же периодом 2025-го и достигла 127 584 рублей. Общая сумма выплат за три квартала составила 200,2 миллиарда рублей. Число заключенных договоров достигло 53,1 миллиона.