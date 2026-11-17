Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" прошли обыски. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела. Во время обысков изъяли ряд документов. По словам источника в правоохранительных органах, по делу проходит президент театра Марк Варшавер.

"Речь идет о финансовых вопросах", – добавил агентству источник в полиции.

Статья Уголовного кодекса РФ, по которой ведется расследование, не уточняется.

Ранее обыск прошел в квартире главного редактора "Новой газеты" (признана СМИ-иноагентом в России) Сергея Соколова. После этого он был доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о незаконном использовании личных данных.

В апреле в редакции "Новой газеты" также проводили обыски. Издание проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

После этого по делу о незаконном использовании персональных данных был арестован журналист и исполнительный редактор газеты Олег Ролдугин. Свою вину он не признал. В июне журналиста перевели из СИЗО под домашний арест.

