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Сокращение экранного времени и количества потребляемых тонизирующих напитков поможет метеозависимым легче пережить периоды падения атмосферного давления. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Александра Разаренова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале предупредил, что 18 ноября ожидается резкое падение атмосферного давления. Значение достигнет барического дна – 730 миллиметров ртутного столба.

Разаренова подчеркнула: такая ситуация не означает, что абсолютно всех ждет резкое ухудшение самочувствия.





Александра Разаренова терапевт Организму свойственно адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая атмосферное давление. Поэтому некоторые не заметят никаких изменений. Однако есть метеочувствительные, которые при таких перепадах часто жалуются на боль и тяжесть в голове, головокружение, ощущение усталости, снижение работоспособности и повышение сонливости.

При этом ряд исследований показывали, что колебания атмосферного давления могут быть фактором, провоцирующим приступы у страдающих мигренью. Однако эта ситуация тоже очень индивидуальна, отметила эксперт.



Она добавила, что, по некоторым наблюдениям, подобные погодные изменения также негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Однако нельзя уверенно сказать, что они способны выступать ведущим триггером развития патологий, таких как инсульт или инфаркт. Этиология этих состояний включает в себя большое количество факторов.

"Тем не менее страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим частые выраженные колебания артериального давления в такие дни стоит быть особенно острожными. Также внимательнее к своему здоровью следует отнестись пожилым и в целом всем, кто и ранее замечал у себя взаимосвязь между сменой погодных условий и самочувствием", – посоветовала врач.

Таким пациентам особенно важно высыпаться, регулярно питаться и отказаться от алкоголя. Курящим желательно снизить количество употребляемого никотина.





Александра Разаренова терапевт Метеочувствительным важно стараться лишний раз не перевозбуждать нервную систему, поэтому лучше ограничить потребление кофе и других тонизирующих напитков. Также советую меньше сидеть у экранов телефонов, особенно за просмотром эмоциональных видео.

Страдающим артериальной гипертонией нужно особенно четко следовать назначенной терапии и контролировать давление, не допуская высоких значений, отметила врач.

Кроме того, при построении планов на день следует ориентироваться на самочувствие. Если оно нормальное, можно спокойно сохранять привычный темп жизни, а при выраженном недомогании лучше отказаться от сложных задач, требующих высокой концентрации и тяжелых физических нагрузок.

Не стоит забывать, что, если во время погодных колебаний самочувствие ухудшается регулярно, важно пройти обследование и выяснить причины, заключила Разаренова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала во время магнитных бурь пить достаточное количество обычной воды. В среднем нормой считается два литра жидкости в день, включая чаи, соки.

