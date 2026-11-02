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02 ноября, 17:49

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Диетолог Залетова: имбирь, корица и куркума помогут легче пережить холодное время года

Диетолог рассказала, какие пряности полезно добавлять в еду с приходом холодов

Фото: depositphotos/MSPhotographic

Имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр стоит добавлять в еду с приходом холодов. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, главная причина того, почему пряности особенно уместны осенью и зимой, связана с их способностью запускать так называемый термогенез – процесс выработки тепла в теле.

"Это не просто ощущение уюта, а реальная физиологическая реакция: некоторые специи мягко ускоряют обмен веществ и улучшают кровообращение, помогая быстрее согреться и адаптироваться к холоду", – пояснила врач.

В первую очередь следует вспомнить об имбире. В нем содержатся активные соединения гингерол и шогаол, которые не только дают характерный жгучий вкус, но и поддерживают пищеварение, помогают уменьшить вздутие и обладают противовоспалительным действием.

Также в холодное время года полезно добавлять в рацион куркуму. Ее активное вещество куркумин известно своим противовоспалительным эффектом. При этом важно учитывать, что усилить его действие в несколько раз способен черный перец, поэтому данные пряности хорошо сочетать.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Нельзя не вспомнить и про корицу, аромат которой сам по себе создает ощущение тепла и уюта, что немаловажно в пасмурные дни. К тому же пряность помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а это значит, что после еды не наступает резкий спад энергии, человек чувствует себя бодро в течение дня.

Также стоит обратить внимание на такие пряности, как тмин, фенхель и кориандр. Они содержат эфирные масла и горечи, которые стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи. Это помогает лучше переваривать более сытную и тяжелую пищу, характерную для зимнего периода.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина напомнила об особой пользе хурмы. Плоды богаты танинами, которые подавляют размножение болезнетворных микробов, а также связывают и выводят из организма токсины. Кроме этого, в ягоде много бета-каротина, предшественника витамина А, способного укреплять слизистые оболочки.

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