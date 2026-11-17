Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия и Украина с начала проведения специальной военной операции провели 66 обменов пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на открытии Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

По ее словам, в ходе этих обменов удалось вернуть в Россию свыше 8 тысяч граждан страны. Омбудсмен добавила, что с мая текущего года воссоединились 20 российских и украинских семей.

Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на проведение ежемесячных гуманитарных миссий в Алешках Херсонской области.

"Остается там большинство, потому что люди не готовы уезжать", – отметила она.

Накануне Лантратова сообщила о подготовке большого обмена пленными между Россией и Украиной. Договоренности о нем были достигнуты по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер также подключились к работе по подготовке обмена, который, по словам последнего, станет крупнейшим с начала спецоперации и затронет тысячи человек.